Глава МИД Германии заявила, что атаки "украинских" БпЛА на москву - законны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского ведомства Маргусом Цахкна заявила, что атаки, якобы украинских, беспилотников на столицу россии - являются законными, информирует УНН со ссылкой на Tagesschau.
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“Германия и Эстония считают законными теперь уже регулярные, якобы украинские, атаки беспилотников на москву. россия напала на Украину, а Украина защищается в рамках международного права", - заявила Анналена Бербок.
Также она добавила, что россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.
Напомним
Сегодня, 22 августа, в московском районе строгино прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что после взрыва в небе поднимается дым.
Также взрывы были слышны в подмосковном городе красногорск, от которых повылетали окна. По предварительной информации, силы ПВО якобы сбили неизвестный дрон.
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