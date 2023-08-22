Глава МИД Германии заявила, что атаки "украинских" БпЛА на москву - законны

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“Германия и Эстония считают законными теперь уже регулярные, якобы украинские, атаки беспилотников на москву. россия напала на Украину, а Украина защищается в рамках международного права", - заявила Анналена Бербок.

Также она добавила, что россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.

Напомним

Сегодня, 22 августа, в московском районе строгино прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что после взрыва в небе поднимается дым.

Также взрывы были слышны в подмосковном городе красногорск, от которых повылетали окна. По предварительной информации, силы ПВО якобы сбили неизвестный дрон.

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