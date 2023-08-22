У московській області пролунали вибухи: ППО нібито збило дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У красногорську, московська область, було чутно вибух. Також про вибух повідомляють мешканці строгіного, московська область. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У московському районі строгіно пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що після вибиху в небі здіймається дим.
Також вибухи було чути у підмосковному місті красногорськ, від яких повилітали вікна. За попередньою інформацією, сили ППО нібито збили невідомий дрон.
Нагадаємо
У москві знову закрито повітряний простір над аеропортами, оголошено режим "Килим".