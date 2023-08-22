У московській області пролунали вибухи: ППО нібито збило дрон

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У московському районі строгіно пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що після вибиху в небі здіймається дим.

Також вибухи було чути у підмосковному місті красногорськ, від яких повилітали вікна. За попередньою інформацією, сили ППО нібито збили невідомий дрон.

Нагадаємо

У москві знову закрито повітряний простір над аеропортами, оголошено режим "Килим".