В московской области прозвучали взрывы: ПВО якобы сбило дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В красногорске, московская область, был слышен взрыв. Также о взрыве сообщают жители строгино, московская область. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
В московском районе строгино прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что после выбиха в небе поднимается дым.
Также взрывы были слышны в подмосковном городе красногорск, от которых повылетали окна. По предварительной информации, силы ПВО якобы сбили неизвестный дрон.
Напомним
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