В московской области прозвучали взрывы: ПВО якобы сбило дрон

Детали

В московском районе строгино прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что после выбиха в небе поднимается дым.

Также взрывы были слышны в подмосковном городе красногорск, от которых повылетали окна. По предварительной информации, силы ПВО якобы сбили неизвестный дрон.

Напомним

В москве снова закрыто воздушное пространство над аэропортами, объявлен режим "Ковер".