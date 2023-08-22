У москві знову режим "Килим": закрито аеропорти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У москві знову закрито повітряний простір над аеропортами, оголошено режим "Килим". Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Закрито аеропорт Внуково та Домодєдово. Попередньо відомо про затримку декількох рейсів.
Причин введення режиму "Килим" влада росії не оприлюднювала.
Довнення
У понеділок вже у москві закривали повітряний простір через нібито ліквідацію БПЛА. Тоді міноборони росії заявило про нібито вдалу роботу РЕБ та збиття безпілотника в районі одінцова.