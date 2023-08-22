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19:26 • 31221 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 87424 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103569 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104116 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98049 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88672 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108956 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130965 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168837 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200083 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 162626 просмотра
Актуальное
В москве снова режим "Ковер": закрыты аэропорты

В москве снова режим "Ковер": закрыты аэропорты

Киев • УНН

 • 1007504 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В москве снова закрыто воздушное пространство над аэропортами, объявлен режим "Ковер". Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали 

Закрыты аэропорт Внуково и Домодедово. Предварительно известно о задержке нескольких рейсов. 

Причин введения режима "Ковер" власти россии не обнародовали. 

Напомним

В понедельник уже в москве закрывали воздушное пространство из-за якобы ликвидации БПЛА. Тогда минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе Одинцова.

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