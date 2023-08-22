В москве снова режим "Ковер": закрыты аэропорты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В москве снова закрыто воздушное пространство над аэропортами, объявлен режим "Ковер". Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Закрыты аэропорт Внуково и Домодедово. Предварительно известно о задержке нескольких рейсов.
Причин введения режима "Ковер" власти россии не обнародовали.
Напомним
В понедельник уже в москве закрывали воздушное пространство из-за якобы ликвидации БПЛА. Тогда минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе Одинцова.