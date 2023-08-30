Атака БпЛА по аэродрому в пскове - Подоляк рассказал выводы

Детали

Советник главы Офиса президента в посте на своей страничке в социальной сети отметил, что выводы из того, что происходило в пскове важны. Во-первых, это свидетельствует, по его мнению, о том, что война все больше перемещается на территорию россии, и ее невозможно остановить.

"Это следствие утраченной фронтовой составляющей (россия уже давно воюет только числом и только в обороне, несмотря на все пропагандистские мифы) и отсутствия реальных систем управления силами в регионах (в т.ч. ПВО)", - написал Подоляк.

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Во-вторых, заметил он, призывы избегать любых ударов по законной территории рф выглядят странно и все равно продолжают поощрять рф к продолжению агрессии.

"Тем не менее, Украина строго придерживается обязательства не использовать оружие своих партнеров для нанесения ударов по российской территории и действует исключительно в рамках принципов оборонительной войны", - говорится в заметке советника Офиса главы государства.

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В-третьих, по его мнению, путин - это абсолютно непригодный для переговоров субъект. "История" с демонстративным убийством пригожина показывает, что путин не будет придерживаться никаких договоренностей, не хочет никаких договоренностей и нацелен исключительно на эскалацию, увеличение масштабов убийств и разрушений.

"Итак, пока путин остается президентом, война будет продолжаться. Затягивая россию все глубже и глубже в пучину хаоса", - добавил Подоляк.

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