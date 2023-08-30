Кулеба порадив озирнутися назад у відповідь на голоси про потребу домовитися з путіним

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"Ми не глухі та чуємо голоси про потребу домовитися з путіним. Навіть сьогодні нам з Катрін ставили таке питання на пресконференції. Що ж, давайте озирнемося назад", - зазначив Кулеба.

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Він перечислив кілька подій лише останніх двох років.

"12 лютого 2022 року. путін проводить телефонні переговори з Президентом Макроном та заявляє йому, що росія не буде нападати на Україну. За два тижні до вторгнення, коли вже, ймовірно, визначена навіть його дата.

19 серпня цього року. росіяни вдаряють балістичною ракетою по центру мирного міста, Чернігова, та вбивають 6-річну Софію. За кілька днів вона мала піти в перший клас.

23 серпня 2023 року. В небі над росією ракета збиває чартерний літак і вбиває воєнного злочинця пригожина та його спільників. Рівно за два місяці після спроби перевороту та нібито досягнення ним угоди з путіним, отримання якихось гарантій власної безпеки", - вказав голова МЗС.

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"Про що можна домовитися з людиною, яка вбиває ракетами дітей, бреше в обличчя світовим лідерам і знищує навіть власних поплічників, яким нібито надала гарантії?" - зазначив Кулеба.

Голова МЗС України наголосив: "Нині час дипломатії зброї, а не дипломатії припинення вогню". "Тому ми працюємо над новими рішеннями, новими оборонними кроками, які дають додаткову силу нашим воїнам. І я хочу тут подякувати Франції за низку критично важливих рішень, які були ухвалені за час війни: танки, «Цезарі», «Скальпи», «Кроталі» і багато чого іншого - ми завжди із вдячністю памʼятатимемо це", - вказав він.

"Заморожений конфлікт не принесе мир, він принесе лише страшнішу війну. Заморожений конфлікт не збереже життя - він забере ще більше життів. Допоки український народ готовий боротися, будьте готові стояти пліч-о-пліч з ним. Єдиний шлях до реального завершення війни - це Формула миру Президента Зеленського", - підкреслив Кулеба.

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