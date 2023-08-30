Кулеба у Франції розповів історію звільнення Роботиного

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"Просто зараз, Збройні сили України продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Це надзвичайно складно. Кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Російські дрони, гелікоптери та літаки домінують в повітрі. Але нам поступово вдається. Декілька днів тому ми прорвали російську оборону на одній з найбільш складних ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине", - зазначив Кулеба.

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Голова МЗС зауважив, що присутні, мабуть, бачили новини про це. Але "за сухими військовими зведеннями стоять долі та зусилля реальних людей".

"Я розповім вам одну таку історію. (...) Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання і волю до перемоги. Завдяки лідерству командирів та сержантів, ця група налагодила горизонтальні звʼязки з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення", - зазначив дипломат.

"За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Нарешті, підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Всі в Україні знають це слово - "посадка". Саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення", - розповів Кулеба.

Згодом, з його слів, ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. "Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил", - зазначив він.

"Загалом, за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну", - зауважив Кулеба.

Фактично, наголосив він, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. "Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом", - зазначив голова МЗС України.

"Так само, як компактній групі солдат біля Роботиного вдалося переломити ситуацію на свою користь, дипломати різних країн також здатні на неможливе, якщо йтимуть вперед, підтримуватимуть один одного на флангах та будуть сфокусовані на меті. Мета - це перемога України та відновлення справедливого миру, а отже порядку та стабільності в Європі та світі. Не можна дозволити голосам скептиків заглушити голос мети. Нам потрібна перемога над злом, а не ничія. Бо зі злом не може бути нічиєї. Може бути лише поразка. Пішовши на компроміс зі злом, ми втрачаємо головне - самих себе", - підсумував Кулеба.

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