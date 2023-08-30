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Кулеба во Франции рассказал историю освобождения Роботино

Кулеба во Франции рассказал историю освобождения Роботино

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Силы обороны во время контрнаступления на юге несколько дней назад прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино в Запорожской области, рассказал на конференции послов Франции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, речь которого в среду приводит МИД, пишет УНН.

Цитата

"Прямо сейчас, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это чрезвычайно сложно. Количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Российские дроны, вертолеты и самолеты доминируют в воздухе. Но нам постепенно удается. Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Роботино", - отметил Кулеба.

Детали

Глава МИД отметил, что присутствующие, вероятно, видели новости об этом. Но "за сухими военными сводками стоят судьбы и усилия реальных людей".

"Я расскажу вам одну такую историю. (...) Была создана сводная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе. Благодаря лидерству командиров и сержантов, эта группа наладила горизонтальные связи со смежными подразделениями и приступила к работе на линии соприкосновения", - отметил дипломат.

"За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. Наконец, подразделение добралось до полосы деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово - "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят самые большие трагедии и героизм войны. Итак, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление", - рассказал Кулеба.

Впоследствии, по его словам, эта группа прошла еще 10 километров с рюкзаками по 35-40 килограммов веса по минным полям. "Они успели лишь коротко перевести дыхание и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили врага оттуда и продержались до подхода основных сил", - отметил он.

"В общем, за 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки. Группа из 31 человека выполнила работу целого батальона, который должен был бы состоять где-то из 400 человек. Потери составили 7 раненых, из которых только один тяжелый, который наступил на мину", - отметил Кулеба.

Фактически, подчеркнул он, работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Роботино и его освобождение после недель штурмов. "После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом", - отметил глава МИД Украины.

"Так же, как компактной группе солдат у Роботино удалось переломить ситуацию в свою пользу, дипломаты разных стран также способны на невозможное, если будут идти вперед, поддерживать друг друга на флангах и будут сфокусированы на цели. Цель - это победа Украины и восстановление справедливого мира, а значит порядка и стабильности в Европе и мире. Нельзя позволить голосам скептиков заглушить голос цели. Нам нужна победа над злом, а не ничья. Потому что со злом не может быть ничьей. Может быть только поражение. Пойдя на компромисс со злом, мы теряем главное - самих себя", - подытожил Кулеба.

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