"Запитайте в пана пригожина": Кулеба пояснив, чому Україна не вестиме перемовини з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна не буде вести перемовин з російським диктатором володимиром путіним, оскільки немає жодних підстав вважати, що він поведе себе інакше, ніж з керівником пвк "вагнер" євгеном пригожиним. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своєю французькою колегою Катрін Колонною, інформує УНН.
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"Що стосується закликів до переговорів із путіним. Кожен, хто про це запитує, повинен запитувати про це не в нас, а в пана пригожина. У нього був конфлікт із путіним. Він провів успішні переговори з путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки, а потім путін його вбив. Немає жодних підстав вважати, що в будь-яких інших переговорах путін поводитиме себе інакше", - заявив Кулеба.
Доповнення
Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.
29 серпня ватажка найманців "вагнера" пригожина поховали на Пороховському кладовищі.
Нагадаємо
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня заявив, що "ведеться робота" над зустріччю "високого рівня" щодо миру в Україні.