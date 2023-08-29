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"Запитайте в пана пригожина": Кулеба пояснив, чому Україна не вестиме перемовини з путіним

"Запитайте в пана пригожина": Кулеба пояснив, чому Україна не вестиме перемовини з путіним

Київ • УНН

 • 1349684 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна не буде вести перемовин з російським диктатором володимиром путіним, оскільки немає жодних підстав вважати, що він поведе себе інакше, ніж з керівником пвк "вагнер" євгеном пригожиним. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своєю французькою колегою Катрін Колонною, інформує УНН.

Цитата

"Що стосується закликів до переговорів із путіним. Кожен, хто про це запитує, повинен запитувати про це не в нас, а в пана пригожина. У нього був конфлікт із путіним. Він провів успішні переговори з путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки, а потім путін його вбив. Немає жодних підстав вважати, що в будь-яких інших переговорах путін поводитиме себе інакше", - заявив Кулеба.

Доповнення

Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.

29 серпня ватажка найманців "вагнера" пригожина поховали на Пороховському кладовищі.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня заявив, що "ведеться робота" над зустріччю "високого рівня" щодо миру в Україні.

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