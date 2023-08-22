Боррель вважає можливою зустріч "високого рівня" щодо миру в Україні до кінця вересня

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З його слів, така зустріч "ймовірно" відбудеться під час тижня високого рівня у межах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наприкінці вересня.

Ця нова зустріч відбудеться після зустрічі, що відбулася на початку серпня в Джидді в Саудівській Аравії за участю "понад 40 країн", включаючи Китай, і яка, за словами Борреля, була "ще одним кроком уперед".

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