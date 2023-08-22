Боррель считает возможной встречу "высокого уровня" по миру в Украине до конца сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник заявил, что "ведется работа" над встречей "высокого уровня" по миру в Украине, пишет УНН со ссылкой на Europa Press.
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По его словам, такая встреча "вероятно" состоится во время недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в конце сентября.
Эта новая встреча состоится после встречи, состоявшейся в начале августа в Джидде в Саудовской Аравии с участием "более 40 стран", включая Китай, и которая, по словам Борреля, была "ещё одним шагом вперёд".
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