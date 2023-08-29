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"Спросите у господина пригожина": Кулеба объяснил, почему Украина не будет вести переговоры с путиным

Киев • УНН

 • 1349680 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина не будет вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным, поскольку нет никаких оснований считать, что он поведет себя иначе, чем с руководителем чвк "вагнер" евгением пригожиным. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своей французской коллегой Катрин Колонной, информирует УНН.

Цитата

"Что касается призывов к переговорам с путиным. Каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать об этом не у нас, а у господина пригожина. У него был конфликт с путиным. Он провел успешные переговоры с путиным, прекратил этот конфликт, договорился о гарантиях безопасности, а потом путин его убил. Нет никаких оснований полагать, что в любых других переговорах путин будет вести себя иначе", - заявил Кулеба.

Дополнение

Вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.

29 августа главаря наемников "вагнера" пригожина похоронили на пороховском кладбище.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 августа заявил, что "ведется работа" над встречей "высокого уровня" по миру в Украине.

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