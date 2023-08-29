Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі

ukru
29 березня, 17:57 • 273131 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364803 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302605 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337622 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302533 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220764 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205406 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164786 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536219 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
744 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 52170 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51511 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54702 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57800 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45837 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393389 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536218 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569612 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566629 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205427 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364802 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175414 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166299 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137193 перегляди
Актуальне
Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі

Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі

Київ • УНН

 • 3139484 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Журналісти впродовж всього дня намагались з'ясувати, де поховають пригожина. З огляду на активну підготовку кількох петербурзьких цвинтарів, найпопулярнішою версією були Північне та Серафимівське кладовища. Пресслужба ватажка повідомила, що його останнім місцем притулку стало Пороховське кладовище, передає УНН. 

Деталі

Прощання з євгеном пригожиним "відбулося в закритому форматі", повідомила його пресслужба, додавши, що "охочі попрощатися можуть відвідати Пороховське кладовище".

Доповнення

Сьогодні на двох кладовищах петербурга - Північному і Серафимовському - були помічені співробітники поліції і вагнерівці. Напередодні ознаки підготовки похорону помітили на Богословському кладовищі. Конкретної інформації про те, де саме поховають ватажка пвк "вагнера", не було.

На Північному цвинтарі сьогодні поховали заступника пригожина - валерія чекалова. 

Напередодні телеграм-канали писали, що влада виступає проти "масового похорону" вагнерівців. Розглядався варіант, за якого їх поховають окремо і без почестей. Висувалась версія, що сьогодні поховають тільки соратників пригожина, зазначають ЗМІ, а похорон власника пвк, уткіна, відбудеться в середу або до кінця тижня.

"героїв росії" за протоколом належить ховати на митищинському кладовищі - висували версії ЗМІ. Але після перевірки з'ясувалось, що там було безлюдно і спокійно - і нічого не відбувалось.

Офіційної інформації про похорон вагнерівців не було. Про те, що володимир путін на похорон не приїде, повідомив у вівторок його прес-секретар дмитро пєсков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66