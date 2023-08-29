Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Журналісти впродовж всього дня намагались з'ясувати, де поховають пригожина. З огляду на активну підготовку кількох петербурзьких цвинтарів, найпопулярнішою версією були Північне та Серафимівське кладовища. Пресслужба ватажка повідомила, що його останнім місцем притулку стало Пороховське кладовище, передає УНН.
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Прощання з євгеном пригожиним "відбулося в закритому форматі", повідомила його пресслужба, додавши, що "охочі попрощатися можуть відвідати Пороховське кладовище".
Доповнення
Сьогодні на двох кладовищах петербурга - Північному і Серафимовському - були помічені співробітники поліції і вагнерівці. Напередодні ознаки підготовки похорону помітили на Богословському кладовищі. Конкретної інформації про те, де саме поховають ватажка пвк "вагнера", не було.
На Північному цвинтарі сьогодні поховали заступника пригожина - валерія чекалова.
Напередодні телеграм-канали писали, що влада виступає проти "масового похорону" вагнерівців. Розглядався варіант, за якого їх поховають окремо і без почестей. Висувалась версія, що сьогодні поховають тільки соратників пригожина, зазначають ЗМІ, а похорон власника пвк, уткіна, відбудеться в середу або до кінця тижня.
"героїв росії" за протоколом належить ховати на митищинському кладовищі - висували версії ЗМІ. Але після перевірки з'ясувалось, що там було безлюдно і спокійно - і нічого не відбувалось.
Офіційної інформації про похорон вагнерівців не було. Про те, що володимир путін на похорон не приїде, повідомив у вівторок його прес-секретар дмитро пєсков.