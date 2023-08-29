Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі

Деталі

Прощання з євгеном пригожиним "відбулося в закритому форматі", повідомила його пресслужба, додавши, що "охочі попрощатися можуть відвідати Пороховське кладовище".

Доповнення

Сьогодні на двох кладовищах петербурга - Північному і Серафимовському - були помічені співробітники поліції і вагнерівці. Напередодні ознаки підготовки похорону помітили на Богословському кладовищі. Конкретної інформації про те, де саме поховають ватажка пвк "вагнера", не було.

На Північному цвинтарі сьогодні поховали заступника пригожина - валерія чекалова.

Напередодні телеграм-канали писали, що влада виступає проти "масового похорону" вагнерівців. Розглядався варіант, за якого їх поховають окремо і без почестей. Висувалась версія, що сьогодні поховають тільки соратників пригожина, зазначають ЗМІ, а похорон власника пвк, уткіна, відбудеться в середу або до кінця тижня.

"героїв росії" за протоколом належить ховати на митищинському кладовищі - висували версії ЗМІ. Але після перевірки з'ясувалось, що там було безлюдно і спокійно - і нічого не відбувалось.

Офіційної інформації про похорон вагнерівців не було. Про те, що володимир путін на похорон не приїде, повідомив у вівторок його прес-секретар дмитро пєсков.