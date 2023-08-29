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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Главаря наемников "вагнера" пригожина уже похоронили. Там, где никто не ожидал и в закрытом формате

Главаря наемников "вагнера" пригожина уже похоронили. Там, где никто не ожидал и в закрытом формате

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Журналисты в течение всего дня пытались выяснить, где похоронят пригожина. Учитывая активную подготовку нескольких петербургских кладбищ, самой популярной версией были Северное и Серафимовское кладбища. Пресс-служба главаря сообщила, что его последним пристанищем стало Пороховское кладбище, передает УНН. 

Детали

Прощание с евгением пригожиным "состоялось в закрытом формате", сообщила его пресс-служба, добавив, что "желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище".

Дополнение

Сегодня на двух кладбищах петербурга - Северном и Серафимовском - были замечены сотрудники полиции и вагнеровцы. Накануне признаки подготовки похорон заметили на Богословском кладбище. Конкретной информации о том, где именно похоронят главаря пвк "вагнера", не было.

На Северном кладбище сегодня похоронили заместителя пригожина - валерия чекалова. 

Накануне телеграм-каналы писали, что власти выступают против "массовых похорон" вагнеровцев. Рассматривался вариант, при котором их похоронят отдельно и без почестей. Выдвигалась версия, что сегодня похоронят только соратников пригожина, отмечают СМИ, а похороны владельца чвк, уткина, состоятся в среду или до конца недели.

"героев россии" по протоколу положено хоронить на мытищинском кладбище - выдвигали версии СМИ. Но после проверки выяснилось, что там было безлюдно и спокойно - и ничего не происходило.

Официальной информации о похоронах вагнеровцев не было. О том, что владимир путин на похороны не приедет, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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