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пригожина, ймовірно, сьогодні поховають на цвинтарі у санкт-петербурзі - ЗМІ

пригожина, ймовірно, сьогодні поховають на цвинтарі у санкт-петербурзі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 478548 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У російському санкт-петербурзі перекрито під'їзди до двох цвинтарів - північного і серафимівського, де сьогодні, імовірно, поховають загиблих в авіакатастрофі у тверській області, серед яких голова пвк «вагнер» евген пригожин. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

євгена пригожина, за неофіційними даними, попоховають на серафимівському цвинтарі. З ночі там стоять патрульні машини поліції. Зараз поліцейські перекрили під'їзд до цвинтаря. Поліція також оточила прилеглі до території кладовища вулиці.

На вході встановлено рамки металошукачів. Співробітники МВС перевіряють сумки в людей, які намагаються туди потрапити. Журналістів не пропускають. Один із поліцейських у розмові з журналістами розповів, що "вони самі не розуміють, що тут роблять" і "жодних вказівок, що хтось приїде" не надходило

Тим часом, як повідомляють російські ЗМІ, на Північному цвинтарі санкт-петербурга розпочалася церемонія відспівування валерія чекалова, заступника пригожина. Одні із журналістів повідомив, що бачив хрест з ім'ям чекалова, який мають встановити на могилу.

Додамо

Напередні прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що не володіє інформацією про похорони голови пвк «вагнер» євгена пригожина. Тому не може відповісти, чи прийде володимир путін на прощання з пригожиним.

Нагадаємо

23 серпня в авіакатастрофі у тверській області загинули власник пвк євген пригожин, її засновник дмитро уткін, заступник пригожина валерій чекалов, а також четверо бійців.

27 серпня слідчий комітет росії підтвердив смерть власника пвк "вагнер" євгенія пригожина в авіакатастрофі у тверській області рф.

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