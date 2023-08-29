пригожина, вероятно, сегодня похоронят на кладбище в санкт-петербурге - СМИ

Детали

евгения пригожина, по неофициальным данным, похоронят на серафимовском кладбище. С ночи там стоят патрульные машины полиции. Сейчас полицейские перекрыли подъезд к кладбищу. Полиция также оцепила прилегающие к территории кладбища улицы.

На входе установлены рамки металлоискателей. Сотрудники МВД проверяют сумки у людей, которые пытаются туда попасть. Журналистов не пропускают. Один из полицейских в разговоре с журналистами рассказал, что "они сами не понимают, что здесь делают" и "никаких указаний, что кто-то приедет" не поступало

Тем временем, как сообщают российские СМИ, на Северном кладбище санкт-петербурга началась церемония отпевания валерия чекалова, заместителя пригожина. Один из журналистов сообщил, что видел крест с именем чекалова, который должны установить на могилу.

Добавим

Предварительно пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что не владеет информацией о похоронах главы ЧВК «вагнер» евгения пригожина. Поэтому не может ответить, придет ли владимир путин на прощание с пригожиным.

Напомним

23 августа в авиакатастрофе в тверской области погибли владелец пвк евген пригожин, ее основатель дмитрий уткин, заместитель пригожина валерий чекалов, а также четверо бойцов.

27 августа следственный комитет россии подтвердил смерть владельца пвк "вагнер" евгения пригожина в авиакатастрофе в тверской области рф.