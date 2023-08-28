У кремлі поки не знають, чи прийде путін на поховання пригожина

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“У кремлі поки що не мають інформації про формат і дату похорону пригожина, тому поки що не може бути відповіді на запитання, чи буде присутній на них путін”, — заявив пєсков.

Доповнення

27 серпня слідчий комітет росії підтвердив смерть власника пвк “вагнер” євгенія пригожина в авіакатастрофі у тверській області рф Як повідомили в ск рф, упізнання загиблих під час аварії літака в тверській області рф завершено, серед них — пригожин.

Нагадаємо

Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника “вагнера” пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.