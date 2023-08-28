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19:26 • 457 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 45822 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100058 просмотра

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13 марта, 13:25 • 86442 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107842 просмотра

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В кремле пока не знают, придет ли путин на похороны пригожина

В кремле пока не знают, придет ли путин на похороны пригожина

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что не владеет информацией о похоронах главы чвк «вагнер» евгения пригожина. Поэтому не может ответить, придет ли владимир путин на прощание с пригожиным, пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Цитата

“В кремле пока что не располагают информацией о формате и дате похорон пригожина, поэтому пока что не может быть ответа на вопрос, будет ли присутствовать на них путин”, — заявил песков.

Дополнение

27 августа следственный комитет россии подтвердил смерть владельца пвк “вагнер” евгения пригожина в авиакатастрофе в тверской области рф Как сообщили в ск рф, опознание погибших при крушении самолета в тверской области рф завершено, среди них — пригожин.

Напомним

вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя “вагнера” пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.

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