В кремле пока не знают, придет ли путин на похороны пригожина

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“В кремле пока что не располагают информацией о формате и дате похорон пригожина, поэтому пока что не может быть ответа на вопрос, будет ли присутствовать на них путин”, — заявил песков.

Дополнение

27 августа следственный комитет россии подтвердил смерть владельца пвк “вагнер” евгения пригожина в авиакатастрофе в тверской области рф Как сообщили в ск рф, опознание погибших при крушении самолета в тверской области рф завершено, среди них — пригожин.

Напомним

вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя “вагнера” пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.