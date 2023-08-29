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російський петербург ховає ватажків пвк "вагнера": що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Найбільші цвинтарі російського петербурга ховають топ-менеджмент пвк "вагнера". Офіційної інформації немає, і захід намагаються провести тихо, пише УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

На кладовищах санкт-петербурга триває підготовка, а на деяких вже розпочався похорон, керівництва пвк "вагнер". 23 серпня в авіакатастрофі у тверській області загинули власник пвк євген пригожин, її засновник дмитро уткін, заступник пригожина валерій чекалов, а також четверо бійців.

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На Серафимівському кладовищі багато поліцейських, туди не пускають людей із фотоапаратами, пишуть ЗМІ. Зазначається, що у середині, кладовищем ходять поліцейські й перевіряють "кожну канаву".  Прибув депутат держдуми від лдпр василь власов. На територію приїхала похоронна процесія.

На Північному цвинтарі також зібралися люди, серед них є вагнерівці. Туди прибув автобус росгвардії. З'явилися вінки з прізвищем чекалова. Співробітник Північного кладовища обмовився, що "поки пригожина не поховають, поліція на всіх кладовищах стоїть". Почали відспівувати валерія чекалова. Приїхали два автомобілі ритуальної служби. У групі скорботних було помічено особистого охоронця євгена пригожина сергія плащенка, якому пощастило не потрапити на рейс, капітана 1 рангу у відставці андрія палея і гришаєва. До церкви принесли вінок від однокласника школи № 18 міста Навої, що в Узбекистані, пишуть ЗМІ, а також зазначають, що біля храму зібралося близько 200 осіб і "народ усе підтягується".

"героїв росії" за протоколом належить ховати на митищинському кладовищі. Тим часом на митищинському меморіальному кладовищі безлюдно і спокійно - нічого не відбувається, зазначають ЗМІ.

Напередодні телеграм-канали писали, що влада виступає проти "масового похорону" вагнерівців. Розглядався варіант, за якого їх поховають окремо і без почестей. Можливо, сьогодні поховають тільки соратників пригожина, зазначають ЗМІ, а похорон власника пвк, уткіна, відбудеться в середу або до кінця тижня.

Офіційної інформації про похорон вагнерівців немає. володимир путін на похорон не приїде, повідомив у вівторок його прес-секретар дмитро пєсков.

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