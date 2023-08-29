российский петербург хоронит главарей пвк "вагнера": что известно

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Крупнейшие кладбища российского петербурга хоронят топ-менеджмент пвк "вагнера". Официальной информации нет, и мероприятие стараются провести тихо, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Детали

На кладбищах санкт-петербурга продолжается подготовка, а на некоторых уже начались похороны, руководства пвк "вагнер". 23 августа в авиакатастрофе в тверской области погибли владелец пвк евген пригожин, ее основатель дмитрий уткин, заместитель пригожина валерий чекалов, а также четверо бойцов.

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На Серафимовском кладбище много полицейских, туда не пускают людей с фотоаппаратами, пишут СМИ. Отмечается, что в середине, по кладбищу ходят полицейские и проверяют "каждую канаву".  Прибыл депутат госдумы от лдпр василий власов. На территорию приехала похоронная процессия.

На Северном кладбище также собрались люди, среди них есть вагнеровцы. Туда прибыл автобус росгвардии. Появились венки с фамилией чекалова. Сотрудник Северного кладбища обмолвился, что "пока пригожина не похоронят, полиция на всех кладбищах стоит". Начали отпевать валерия чекалова. Приехали два автомобиля ритуальной службы. В группе скорбящих были замечены личный охранник евгения пригожина сергей плащенко, которому посчастливилось не попасть на рейс, капитан 1 ранга в отставке андрей палей и гришаев. К церкви принесли венок от одноклассника школы № 18 города Навои, что в Узбекистане, пишут СМИ, а также отмечают, что возле храма собралось около 200 человек и "народ все подтягивается".

"героев россии" по протоколу положено хоронить на мытищинском кладбище. Между тем на мытищинском мемориальном кладбище безлюдно и спокойно - ничего не происходит, отмечают СМИ.

Накануне телеграм-каналы писали, что власти выступают против "массовых похорон" вагнеровцев. Рассматривался вариант, при котором их похоронят отдельно и без почестей. Возможно, сегодня похоронят только соратников пригожина, отмечают СМИ, а похороны владельца чвк, уткина, состоятся в среду или до конца недели.

Официальной информации о похоронах вагнеровцев нет. владимир путин на похороны не приедет, сообщил во вторник его пресс-секретарь дмитрий песков.

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