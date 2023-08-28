мінськ видає бойовикам пвк "вагнера" нові паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Влада білорусі видає бойовикам пвк "вагнера" нові паспорти із зміненими іменами та прізвищами, пише УНН з посиланням на РАР.
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За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, паспорти зі зміненими даними найманці отримують уже місяць. Скільки саме людей отримали нові документи, Латушко не повідомив.
«За підтвердженою нашою інформацією, вагнерівці одержують білоруські паспорти, відкривають документи, але, природно, оформлюють їх на інші імена. Тому вони можуть просто в'їжджати на територію Євросоюзу через прикордонні переходи», - каже білоруський опозиціонер на еміграції та голова Народного антикризового управління (НАУ).
За його інформацією, у білорусі залишаються кілька тисяч бойовиків ПВК, водночас у самопроголошеного президента країни лукашенка відсутні достатні фінансові ресурси, щоб утримувати їх у великій кількості. Тому одна частина з найманців вирушить до Африки, інша підпише контракти з міноборони рф, а решта звільняться або залишаться в білорусі, припустив Латушко.
За його даними з білоруським міністерством оборони підписали контракти вже кілька сотень бойовиків пвк "вагнер".
"Як варіант, вони залишаться у складі сил спеціальних операцій білоруських збройних сил і надалі можуть бути використані для створення проблем на кордоні", - вважає білоруський політик.
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