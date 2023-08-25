"вагнеровцы" остаются в беларуси - лукашенко

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"вагнер" жил, "вагнер" жив и "вагнер" будет жить в беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - отметил лукашенко.

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Как сообщили 25 августа в Госпогранслужбе, количество "вагнеровцев", находившихся в юеларуси, уменьшается, тенденция началась еще до 23 августа, когда в рф упал самолет, на борту которого числился владелец чвк "вагнер" евгений пригожин.

Издание "Радыё Свабода" отметило, что в селе цель под осиповичами в беларуси активно демонтируется лагерь "вагнеровцев".