"вагнерівці" залишаються у білорусі - лукашенко

Цитата

"вагнер" жив, "вагнер" живий і "вагнер" житиме в білорусі, як би комусь це не хотілося. Ми ще з пригожиним вибудували систему, як у нас буде "вагнер". І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо… Чому ми зайві намети прибираємо – стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки у цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони житимуть і працюватимуть у нас", - зазначив лукашенко.

Доповнення

Як повідомили 25 серпня у Держприкордонслужбі, кількість "вагнерівців", які перебували у білорусі, зменшується, тенденція почалася ще до 23 серпня, коли у рф впав літак, на борту якого значився власник пвк "вагнер" євгеній пригожин.

Видання "Радыё Свабода" зазначило, що в селі цель під осиповичами в білорусі активно демонтується табір "вагнерівців".