В білорусі демонтується табір "вагнерівців" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У селі цель під осиповичами в білорусі активно демонтується табір вагнерівців. Видання Радыё Свабода проаналізовало супутникові знімки, передає УНН.
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На супутниковому знімку сервісу Planet Labs можна побачити активну фазу демонтажу табору "вагнера" в селі цель під осиповичами. Третину всіх наметів уже прибрали, зазначає видання.
Наскільки дозволяє картина за 23 серпня 2023 року, табір у північній частині військової бази позбувся приблизно 65 наметів (було близько 129).
У таборі в західній частині військової бази розібрано близько 27 (було близько 64).
У центральній частині військового містечка не вистачало близько 9 наметів із приблизно 80.
Таким чином, із 273 житлових наметів демонтовано близько 101. Якщо врахувати, що кожен із наметів може вмістити близько 20 бійців, то можна говорити, припускає видання, про те, що територію військової частини в селі цель могли покинути близько 2020 вагнерівців із близько 5000, які там перебували.
При цьому скорочення кількості обладнання, якщо воно і є, то невелике.
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