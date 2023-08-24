В беларуси демонтируется лагерь "вагнеровцев" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В селе цель под осиповичами в беларуси активно демонтируется лагерь вагнеровцев. Издание Радыё Свабода проанализировало спутниковые снимки, передает УНН.
Детали
На спутниковом снимке сервиса Planet Labs можно увидеть активную фазу демонтажа лагеря "вагнера" в селе цель под осиповичами. Треть всех палаток уже убрали, отмечает издание.
Насколько позволяет картина за 23 августа 2023 года, лагерь в северной части военной базы лишился примерно 65 палаток (было около 129).
В лагере в западной части военной базы разобрано около 27 (было около 64).
В центральной части военного городка не хватало около 9 палаток из примерно 80.
Таким образом, из 273 жилых палаток демонтировано около 101. Если учесть, что каждая из палаток может вместить около 20 бойцов, то можно говорить, предполагает издание, о том, что территорию воинской части в селе цель могли покинуть около 2020 вагнеровцев из около 5000, которые там находились.
При этом сокращение количества оборудования, если оно и есть, то небольшое.
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