Зеленский прокомментировал падение самолета с пригожиным: не имеем отношения к этой ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение самолета в рф, среди списка пассажиров которого был владелец чвк "вагнер" евгений пригожин. Соответствующее видео с заявлением Главы государства во время пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза обнародовало "Суспільне", пишет УНН.
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"Мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Я думаю все осознают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.
росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.