Зеленський прокоментував падіння літака з пригожиним: не маємо стосунку до цієї ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння літака в рф, серед списку пасажирів якого був власник чвк "вагнер" євгеній пригожин. Відповідне відео з заявою Глави держави під час пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соза оприлюднило "Суспільне", пише УНН.
Цитата
"Ми не маємо відношення до цієї ситуації, це точно. Я думаю всі усвідомлюють, хто має відношення", - сказав Зеленський.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули.
росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.
Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.