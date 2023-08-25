"Вагнерівців" у білорусі меншає - речник Держприкордонслужби

Цитата

"На нашому кордоні ситуація, як і раніше, повністю контрольована. Ми не фіксували якихось незрозумілих дій, які могли відбуватися з того боку. Але щодо перебування російських найманців у білорусі можу зазначити, що ще до 23 серпня, до тих подій, які відбулися на росії, власне, ми фіксували, що кількість російських найманців в білорусі, вона зменшується. Не значно, не швидко, але поступово кількість "вагнерівців", які перебували у білорусі, усе ж таки йшла на зниження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість також продовжує зменшуватися", - сказав Демченко.

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З його слів, після цих подій у рф "треба ставитись по-іншому, напевно, щодо подальшого загалом перебування російських найманців у білорусі".

"За нашою інформацією, вони виїжджали в росію, у тому числі під приводом надання відпусток, але в подальшому вони не поверталися у білорусь", - зазначив Демченко.

Контекст

23 серпня у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули. росавіація розпочала розслідування катастрофи літака. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.

24 серпня у росії почала з'являтися суперечлива інформація щодо упізнання тіл пригожина та уткіна.