"Вагнеровцев" в беларуси становится меньше - спикер Госпогранслужбы

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"На нашей границе ситуация по-прежнему полностью контролируемая. Мы не фиксировали каких-то непонятных действий, которые могли происходить с той стороны. Но относительно пребывания российских наемников в беларуси могу отметить, что еще до 23 августа, до тех событий, которые произошли в россии, собственно, мы фиксировали, что количество российских наемников в беларуси, оно уменьшается. Не значительно, не быстро, но постепенно количество "вагнеровцев", которые находились в беларуси, все же шло на снижение. И теперь понятно, что с 23 числа их количество также продолжает уменьшаться", - сказал Демченко.

Детали

По его словам, после этих событий в рф "надо относиться по-другому, наверное, относительно дальнейшего в целом пребывания российских наемников в беларуси".

"По нашей информации, они выезжали в россию, в том числе под предлогом предоставления отпусков, но в дальнейшем они не возвращались в беларусь", - отметил Демченко.

Контекст

23 августа в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли. росавиация начала расследование катастрофы самолета. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.

24 августа в россии начала появляться противоречивая информация об опознании тел пригожина и уткина.