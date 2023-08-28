минск выдает боевикам пвк "вагнера" новые паспорта

Детали

По данным одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко, паспорта с измененными данными наемники получают уже месяц. Сколько именно людей получили новые документы, Латушко не сообщил.

«По подтвержденной нашей информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта, открывают документы, но, естественно, оформляют их на другие имена. Поэтому они могут просто въезжать на территорию Евросоюза через пограничные переходы», - говорит белорусский оппозиционер в эмиграции и председатель Народного антикризисного управления (НАУ).

По его информации, в беларуси остаются несколько тысяч боевиков пвк, при этом у самопровозглашенного президента страны лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их в большом количестве. Поэтому одна часть из наемников отправится в Африку, другая подпишет контракты с минобороны рф, а остальные уволятся или останутся в беларуси, предположил Латушко.

По его данным с белорусским министерством обороны подписали контракты уже несколько сотен боевиков пвк "вагнер".

"Как вариант, они останутся в составе сил специальных операций белорусских вооруженных сил и в дальнейшем могут быть использованы для создания проблем на границе", - считает белорусский политик.

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