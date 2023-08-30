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Кулеба посоветовал оглянуться назад в ответ на голоса о необходимости договориться с путиным

Кулеба посоветовал оглянуться назад в ответ на голоса о необходимости договориться с путиным

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на голоса о "необходимости договориться с путиным" заявил, что "мы не глухие", но стоит оглянуться назад на события последних двух лет. Об этом он сказал на конференции послов Франции, речь откуда в среду приводит МИД, пишет УНН.

Цитата

"Мы не глухие и слышим голоса о необходимости договориться с путиным. Даже сегодня нам с Катрин задавали такой вопрос на пресс-конференции. Что ж, давайте оглянемся назад", - отметил Кулеба.

Детали

Он перечислил несколько событий только последних двух лет.

"12 февраля 2022 года. путин проводит телефонные переговоры с Президентом Макроном и заявляет ему, что россия не будет нападать на Украину. За две недели до вторжения, когда уже, вероятно, определена даже его дата.

19 августа этого года. россияне ударяют баллистической ракетой по центру мирного города, Чернигова, и убивают 6-летнюю Софию. Через несколько дней она должна была пойти в первый класс.

23 августа 2023 года. В небе над россией ракета сбивает чартерный самолет и убивает военного преступника пригожина и его сообщников. Ровно через два месяца после попытки переворота и якобы достижения им соглашения с путиным, получения каких-то гарантий собственной безопасности", - указал глава МИД.

Цитата

"О чем можно договориться с человеком, который убивает ракетами детей, врет в лицо мировым лидерам и уничтожает даже собственных приспешников, которым якобы предоставил гарантии?" - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул: "Сейчас время дипломатии оружия, а не дипломатии прекращения огня". "Поэтому мы работаем над новыми решениями, новыми оборонительными шагами, которые дают дополнительную силу нашим воинам. И я хочу здесь поблагодарить Францию за ряд критически важных решений, которые были приняты за время войны: танки, «Цезари», «Скальпы», «Кротали» и многое другое - мы всегда с благодарностью будем помнить это", - указал он.

"Замороженный конфликт не принесет мир, он принесет только более страшную войну. Замороженный конфликт не сохранит жизни - он заберет еще больше жизней. Пока украинский народ готов бороться, будьте готовы стоять бок о бок с ним. Единственный путь к реальному завершению войны - это Формула мира Президента Зеленского", - подчеркнул Кулеба.

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