Официально: Блинкен встретится с Зеленским 6 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Встреча Президента Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, которого сегодня ожидают с двухдневным визитом в Украине, состоится в четверг, 6 мая, в первой половине дня. Анонс встречи обнародовал Офис Президента, передает УНН.
"6 мая состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.
Детали
В 12:30 Президент Украины и Госсекретарь США сделают заявления для прессы в Офисе Президента.
Дополнение
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сегодня, 5 мая, начнет официальный визит в Киев. Визит происходит, в частности, как знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.
Как сообщалось, официальная часть визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине начнется завтра, 6 мая. А его прибытие в нашу страну ожидается поздно вечером 5 мая, после 23:00.
Согласно просочившейся в СМИ программе визита, Блинкен 6 мая проведет встречи и с другими украинскими чиновниками - до встречи с Зеленским. А после - с гражданским обществом, штатом посольства США, а также даст интервью для СМИ. Уже вечером Блинкен собирается завершить визит.
Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.