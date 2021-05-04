До Києва разом з Блінеком прибуде Вікторія Нуланд

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Вікторія Нуланд, яку минулого тижня затвердили Сенатом Конгресу США на посаду заступника держсекретаря у політичних справах, буде знаходитися в Києві під час візиту до української столиці глави Держдепартаменту Ентоні Блінкена. Це випливає з графіка, поширеного в понеділок пресслужбою американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

Що відомо

Наразі Блінкен знаходиться в Лондоні для участі в переговорах міністрів закордонних справ G7. Минулого тижня Держдеп повідомив, що після цього — 5-6 травня — Блінкен відвідає Україну. Згідно з графіком Держдепартаменту, з 4 по 6 травня Нуланд відправляється в Лондон і Київ. У поїздці до Великої Британії і України Блінкена також супроводжує виконуючий обов’язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер.

Доповнення

Раніше Нуланд була помічником американського держсекретаря у справах Європи і Євразії. З вересня 2013 року по січень 2017 року Нуланд в адміністрації 44-го президента США Барака Обами займалася, зокрема, питання, що стосуються політики щодо пострадянських держав.

Наприкінці квітня Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США з політичних справ.

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Під час Революції Гідності в Україні у 2014 році Нуланд входила в число західних офіційних осіб, які публічно підтримували демонстрантів.

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