До Києва разом з Блінеком прибуде Вікторія Нуланд

Що відомо

Наразі Блінкен знаходиться в Лондоні для участі в переговорах міністрів закордонних справ G7. Минулого тижня Держдеп повідомив, що після цього — 5-6 травня — Блінкен відвідає Україну. Згідно з графіком Держдепартаменту, з 4 по 6 травня Нуланд відправляється в Лондон і Київ. У поїздці до Великої Британії і України Блінкена також супроводжує виконуючий обов’язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер.

Доповнення

Раніше Нуланд була помічником американського держсекретаря у справах Європи і Євразії. З вересня 2013 року по січень 2017 року Нуланд в адміністрації 44-го президента США Барака Обами займалася, зокрема, питання, що стосуються політики щодо пострадянських держав.

Наприкінці квітня Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США з політичних справ.