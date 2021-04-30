Сенат США обрав заступника держсекретаря з політичних справ

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“Її багатий досвід у всіх сферах діяльності буде дуже важливий для мене і Держдепартаменту, коли ми будемо просувати зовнішню політику, яка відповідатиме інтересам американського народу”, — зазначив Блінкен.

Нагадаємо

У лютому президент США Джо Байден направив на розгляд Сенату Конгресу США кандидатуру Вікторії Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних справах.

Доповнення

Раніше Нуланд була помічником американського держсекретаря у справах Європи і Євразії. З вересня 2013 року по січень 2017 року Нуланд в адміністрації 44-го президента США Барака Обами займалася, зокрема, питання, що стосуються політики щодо пострадянських держав.

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Під час Революції Гідності в Україні у 2014 році Нуланд входила в число західних офіційних осіб, які публічно підтримували демонстрантів.