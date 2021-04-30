Сенат США выбрал заместителя госсекретаря по политическим вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил в Twitter, пишет УНН.
Цитата
“Ее богатый опыт во всех сферах деятельности будет очень важен для меня и Госдепартамента, когда мы будем продвигать внешнюю политику, которая будет отвечать интересам американского народа”, — отметил Блинкен.
Напомним
В феврале президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам.
Дополнение
Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года январь 2017 Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы занималась, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД хотят вернуть формат взаимодействия с США времен Нуланд
Во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживали демонстрантов.