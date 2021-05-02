Глави МЗС G7 обговорять в Лондоні глобальні загрози та коронавірус

Що відомо

Як говориться в комюніке, на зустріч, крім глав зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, запрошений верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Лім Джок Хой.

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"Зустріч G7 на наступному тижні продемонструє, як "Глобальна Британія" (концепція британського уряду, покликана продемонструвати нову роль Великої Британії після виходу з ЄС - ред.) об'єднує найбільші світові економіки для протистояння спільним викликам", - заявив з цього приводу глава закордонного офісу країни Домінік Рааб.

"Ми будемо діяти для того, щоб гарантувати справедливий доступ до вакцин по всьому світу, визначимо глобальні цілі в галузі освіти дівчаток, узгодимо амбітні глобальні дії із захисту клімату і розробимо нові методи щодо протидії голоду", - додав міністр.

Деталі

Як повідомляється, перед початком пленарних засідань, запланованих на 4 і 5 травня, Рааб проведе в понеділок двосторонню зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Серед заявлених тем для обговорення - торгові питання, Китай, Афганістан, Іран.

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Крім цього, у своїй резиденції під Лондоном Рааб проведе дві двосторонні зустрічі. Під час дискусій з міністром закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі буде порушено тему поглиблення торгового співробітництва та узгоджений спільний підхід до безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. На зустрічі з главою МЗС Індії Субраманіямом Джайшанкаром буде обговорена допомога, яку Лондон надає Індії в боротьбі з новою хвилею пандемії.

Нагадаємо

Раніше у G7 закликали Росію припинити провокації на кордонах України.