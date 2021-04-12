У G7 закликали Росію припинити провокації на кордонах України

Цитата

“Ми, міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського Союзу глибоко стурбовані великим нарощуванням російських військових сил на кордонів та в незаконно анексованому Криму.

Ці широкомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення представляють загрожуючу та дестабілізуючу діяльність. Ми закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно деескалювати напруженість відповідно до своїх міжнародних зобов’язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості військових рухів, та реагувати на процедуру, встановлену главою III Віденського документа”, — йдеться у заяві.

Деталі

Міністри заявили, що підтверджують непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У G7 закликають всі сторони конструктивно залучитись до Тристоронньої контактної групи щодо пропозицій ОБСЄ щодо підтвердження та закріплення режиму припинення вогню.

Додатково

У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії. Україна також ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.