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В G7 призвали Россию прекратить провокации на границах Украины

В G7 призвали Россию прекратить провокации на границах Украины

Киев  •  УНН

 • 19630 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министры иностранных дел G7 обеспокоены большим наращиванием российских военных сил на границах и в незаконно аннексированом Крыму и призывают Россию прекратить свои провокации. Соответствующее заявление страны обнародовали на сайте Госдепа США, пишет УНН.

Цитата

“Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского Союза глубоко обеспокоены большим наращиванием российских военных сил на границах и в незаконно аннексированом Крыму.

Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют грозящей и дестабилизирующее деятельность. Мы призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно деескалюваты напряженность в соответствии со своими международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала прозрачности военных движений, и реагировать на процедуру, установленную главой III Венского документа ”, - говорится в заявлении.

Детали

Министры заявили, что подтверждают непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В G7 призывают все стороны конструктивно присоединиться к Трехсторонней контактной группы по предложений ОБСЕ по подтверждению и закрепления режима прекращения огня.

Дополнительно

В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

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