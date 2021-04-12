Ескалація на Сході: Україна ініціювала нове засідання в ОБСЄ через нарощування військової присутності РФ

Цитата:

"Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ - для розгляду питання суттєвого збільшення військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях", - повідомив Цимбалюк.

Контекст

7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити в Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в місії США при організації, цей запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, у якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на відмову Російської Федерації виконувати положення Віденського документа та від участі у засіданні ОБСЄ, вказавши, зокрема, що відмова Москви виконувати положення Віденського документа є "черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України".

Це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.