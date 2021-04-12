Ескалація на Сході: у МЗС України відреагували на відмову РФ прийняти участь у засіданні ОБСЄ

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на відмову Російської Федерації виконувати положення Віденського документа про заходи зміцнення довіри та безпеки та від участі у засіданні ОБСЄ напередодні, пише УНН з посиланням на заяву відомства.

Деталі

“Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів”, — вказано у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що: “На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ”.

“Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України. Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ”, — резюмували дипломати.

Контекст

7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити в Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в місії США при організації, даний запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”. Текст заяви був розміщений на сайті постійного представництва Німеччини.

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