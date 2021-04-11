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Ескалація на Сході: Франція та Німеччина відреагували на відмову РФ прийняти участь у засіданні ОБСЄ

Київ • УНН

 • 29540 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російська Федерація напередодні відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”. Текст заяви був розміщений на сайті постійного представництва Німеччини в організації, передає УНН.

Деталі

“Ми також шкодуємо, що Росія не була присутня на сьогоднішній зустрічі і впустила чергову можливість пояснити свої дії. Адже ми хотіли скористатися можливістю сьогоднішньої зустрічі, щоб задати свої питання російській стороні”, — йдеться в документі.

Берлін і Париж вказали на те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає занепокоєння як у цих двох країн, так і, власне, самої України. Було відзначено, що Росія “могла б розвіяти таку стурбованість, надавши пояснення”. І саме для цього спеціально створений розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій області в Європі, підписантом якого є і РФ. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їхнього звичайного місця розташування в мирний час.

“Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм, з огляду на переміщення російських військ, і в своїх діях вона має повну підтримку Німеччини і Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на підняті Україною питання не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла”, — наголошується в заяві.

На цьому фоні Німеччина і Франція заявили в черговий раз про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Ми хотіли б закликати Росію скористатися механізмами консультацій, передбаченими ОБСЄ і Віденським документом, з якими погодилася і Росія, і взаємодіяти конструктивно і у дусі Гельсінкі з усіма зацікавленими державами-учасницями ОБСЄ. Тому ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і сумлінно виконати свої політико-військові зобов’язання в рамках ОБСЄ”, — йдеться в заяві.

Крім того, було відзначено, що Німеччина і Франція продовжать свої зусилля в рамках Нормандського формату, і вказано на необхідність повного виконання Мінських домовленостей. “Будьте впевнені, що зобов’язання Франції та Німеччини не похитнуться”, — наголошується в заяві.

Контекст

За запитом України, країни ОБСЄ вчора зустрілися, щоб запросити в Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили в місії США, даний запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

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