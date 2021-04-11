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Эскалация на Востоке: Франция и Германия отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ

Эскалация на Востоке: Франция и Германия отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 29523 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российская Федерация накануне отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и “сожалеют о такой позиции РФ”. Текст заявления был размещен на сайте постоянного представительства Германии в организации, передает УНН.

Детали

“Мы также сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и упустила очередную возможность объяснить свои действия. Ведь мы хотели воспользоваться возможностью сегодняшней встречи, чтобы задать свои вопросы российской стороне”, — говорится в документе.

Берлин и Париж указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины. Было отмечено, что Россия “могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения”. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и РФ. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

“Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила”, — отмечается в заявлении.

На этом фоне Германия и Франция заявили в очередной раз о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

“Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политико-военные обязательства в рамках ОБСЕ”, — говорится в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей. “Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не пошатнутся”, — отмечается в заявлении.

Контекст

По запросу Украины, страны ОБСЕ вчера встретились, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в миссии США, данный запрос информации был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.

Украинские Национальные Новости

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