У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії

Цитата

“Ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості Президента Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня. Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави”, — повідомили в міністерстві.

Деталі

Повідомляється, що в рамках візиту також відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Довідково

Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.

Додамо

За даними американських ЗМІ, Брюссель цього тижня має відвідати Держсекретар США Ентоні Блінкен, який має намір зустрітись з партнерами США по НАТО на тлі нарощування РФ військової активності на кордоні з Україною.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.