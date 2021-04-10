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Держсекретар США наступного тижня зустрінеться з партнерами по НАТО через війська РФ на кордоні з Україною - Bloomberg

Київ • УНН

 • 20596 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір наступного тижня знову зустрітися в Брюсселі з партнерами США по НАТО на тлі нарощування РФ військової активності на кордоні з Україною. Про це повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Агентство не уточнює дати планованого візиту, однак підкреслює, що зустрічі держсекретаря, як очікується, будуть проходити протягом майже усього тижня. При цьому одночасно в Брюсселі перебуватиме міністр оборони США Ллойд Остін, який, як повідомлялося раніше, проведе переговори з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. З 22 по 25 березня Блінкен також перебував з візитом в Брюсселі, де в тому числі взяв участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Що передувало

Раніше в п’ятницю заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Джалін Портер на регулярному брифінгу для журналістів повідомила, що Сполучені Штати разом з Україною і партнерами в регіоні продовжать уважно стежити за тим, що відбувається на нашому кордоні. Вона також прокоментувала повідомлення про те, що два кораблі ВМС США пройдуть на наступному тижні через протоку Босфор у Чорне море і будуть перебувати там до 4 травня. За словами Портер, Вашингтон “дав чітко зрозуміти, що взаємодія з Москвою має уникати будь-яких ведуть до ескалації дій і продовжувати залучати її до відповідальності”.

Зокрема, прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в п’ятницю на регулярному брифінгу для журналістів заявив, що Росії потрібно бути більш транспарентною з приводу своїх дій на кордоні з Україною.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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