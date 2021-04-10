В Пентагоні заявили, що Росія має бути транспарентною на кордоні з Україною

Цитата

Кірбі попросили прокоментувати ситуацію на кордоні України та РФ. “Ми б хотіли більшої ясності. Ми б хотіли, щоб Росія була більш транспарентною в тому, що вона робить з цим нарощуванням сил в Криму, а також уздовж східного кордону України. Це не зовсім зрозуміло”, — сказав офіційний представник Міноборони США.

За його версією, дії Росії “не сприяють стабільності і безпеці там”. “Ми закликаємо Росію, як я вже говорив в минулому, бути більш транспарентною щодо своїх намірів”, — стверджував Кірбі.

“Той факт, що вони не транспарентні, тільки призводить до більшої нестабільності, більшою незахищеності, — вважає він. — Ми стежимо за цим дуже уважно”.

Доповнення

Представник Пентагону також повторив твердження прес-секретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі, яка сказала, що РФ зосередила на кордоні з Україною найзначніше число військ з 2014 року. “Ми пам’ятаємо про конкретну загрозу, яку представляють російські військовослужбовці”, — стверджував Кірбі.

Про кораблі США в Чорному морі

Його також попросили прокоментувати повідомлення про те, що два кораблі ВМС США пройдуть на наступному тижні через протоку Босфор у Чорне море і будуть перебувати там до 4 травня. Він відмовився підтверджувати їх і підкреслив, що в русі кораблів “немає нічого нового”.

“Ми регулярно проводимо операції в Чорному морі, а також по всій зоні оперативної відповідальності Європейського командування (ЗС США). Я не збираюся ні прогнозувати, ні міркувати ні про гіпотези, ні про майбутні операції. Це звичайні маневри ЗС США, і ми, очевидно , координуємо з Туреччиною в рамках конвенції Монтре вхід (кораблів) в Чорне море”, — сказав представник відомства.

“Ми будемо літати, плавати і проводити операції всюди, де це дозволено міжнародним правом. Ось в чому справа. І очевидно, що ми дуже серйозно ставимося до своїх зобов’язань по всій зоні оперативної відповідальності Європейського командування”, — додав Кірбі.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.