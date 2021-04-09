Росія зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року - Білий дім

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“Росія зараз зосередила більше військ біля кордону з Україною, ніж будь-коли з 2014 року”, — сказала Псакі.

За її словами, Вашингтон дедалі більше стурбований ескалацією російських дій на Сході України, включно із переміщенням російських підрозділів поблизу українського кордону. Як зазначила Псакі, США обговорюють зростання напруженості в регіоні, у тому числі з партнерами по НАТО.

Нагадаємо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України повідомив, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні.

Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.