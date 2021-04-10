В Пентагоне заявили, что Россия должна быть транспарентной на границе с Украиной

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Кирби попросили прокомментировать ситуацию на границе Украины и РФ. “Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем понятно”, — сказал официальный представитель Минобороны США.

По его версии, действия России “не способствуют стабильности и безопасности там”. “Мы призываем Россию, как я уже говорил в прошлом, быть более транспарентной относительно своих намерений”, — утверждал Кирби.

“Тот факт, что они не транспарентные, только приводит к большей нестабильности, большей незащищенности, — считает он. — Мы следим за этим очень внимательно”.

Дополнение

Представитель Пентагона также повторил утверждение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что РФ сосредоточила на границе с Украиной значительное число войск с 2014 года. “Мы помним о конкретной угрозе, которую представляют российские военнослужащие”, — утверждал Кирби.

Про корабли США в Черном море

Его также попросили прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Он отказался подтверждать их и подчеркнул, что в движении кораблей “нет ничего нового”.

“Мы регулярно проводим операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США). Я не собираюсь ни прогнозировать, ни рассуждать ни о гипотезах, ни о будущих операциях. Это обычные маневры ВС США, и мы, очевидно, координируем с Турцией в рамках конвенции Монтре вход (кораблей) в Черное море”, — сказал представитель ведомства.

“Мы будем летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом. Вот в чем дело. И очевидно, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования”, — добавил Кирби.