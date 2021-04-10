В Пентагоне заявили, что Россия должна быть транспарентной на границе с Украиной

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Кирби попросили прокомментировать ситуацию на границе Украины и РФ. “Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем понятно”, — сказал официальный представитель Минобороны США.
По его версии, действия России “не способствуют стабильности и безопасности там”. “Мы призываем Россию, как я уже говорил в прошлом, быть более транспарентной относительно своих намерений”, — утверждал Кирби.
“Тот факт, что они не транспарентные, только приводит к большей нестабильности, большей незащищенности, — считает он. — Мы следим за этим очень внимательно”.
Дополнение
Представитель Пентагона также повторил утверждение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что РФ сосредоточила на границе с Украиной значительное число войск с 2014 года. “Мы помним о конкретной угрозе, которую представляют российские военнослужащие”, — утверждал Кирби.
Про корабли США в Черном море
Его также попросили прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Он отказался подтверждать их и подчеркнул, что в движении кораблей “нет ничего нового”.
“Мы регулярно проводим операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США). Я не собираюсь ни прогнозировать, ни рассуждать ни о гипотезах, ни о будущих операциях. Это обычные маневры ВС США, и мы, очевидно, координируем с Турцией в рамках конвенции Монтре вход (кораблей) в Черное море”, — сказал представитель ведомства.
“Мы будем летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом. Вот в чем дело. И очевидно, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования”, — добавил Кирби.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов .