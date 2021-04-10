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Госсекретарь США на следующей неделе встретится с партнерами по НАТО из-за войск РФ на границе с Украиной - Bloomberg

Госсекретарь США на следующей неделе встретится с партнерами по НАТО из-за войск РФ на границе с Украиной - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 20575 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на следующей неделе снова встретиться в Брюсселе с партнерами США по НАТО на фоне наращивания РФ военной активности на границе с Украиной. Об этом сообщил в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря, как ожидается, будут проходить в течение почти всей недели. При этом одновременно в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который, как сообщалось ранее, проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. С 22 по 25 марта Блинкен также находился с визитом в Брюсселе, где в том числе принял участие во встрече глав МИД стран НАТО.

Что предшествовало

Ранее в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалин Портер на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что Соединенные Штаты вместе с Украиной и партнерами в регионе продолжат внимательно следить за тем, что происходит на нашей границе. Она также прокомментировала сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. По словам Портер, Вашингтон “дал четко понять, что взаимодействие с Москвой должен избегать любых ведут к эскалации действий и продолжать привлекать его к ответственности”.

В частности, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заявил, что России нужно быть более транспарентной по поводу своих действий на границе с Украиной.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов .

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