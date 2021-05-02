Главы МИД G7 обсудят в Лондоне глобальные угрозы и коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Министры иностранных дел Группы семи (G7) обсудят на первой за два года очной встречи в Лондоне с 3 по 5 мая способы противостояния новым глобальным угрозам, защита прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье МИД Соединенного Королевства, передает УНН.
Что известно
Как говорится в коммюнике, на встречу, кроме глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.
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“Встреча G7 на следующей неделе продемонстрирует, как „Глобальная Британия“ (концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании после выхода из ЕС — ред.) объединяет крупнейшие мировые экономики для противостояния общим вызовам”, — заявил по этому поводу глава зарубежного офиса страны Доминик Рааб.
“Мы будем действовать для того, чтобы гарантировать справедливый доступ к вакцинам по всему миру, определим глобальные цели в области образования девочек, согласуем амбициозные глобальные действия по защите климата и разработаем новые методы по противодействию голода”, — добавил министр.
Детали
Как сообщается, перед началом пленарных заседаний, запланированных на 4 и 5 мая, Рааб проведет в понедельник двустороннюю встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Среди заявленных тем для обсуждения — торговые вопросы, Китай, Афганистан, Иран.
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Кроме этого, в своей резиденции под Лондоном Рааб проведет две двусторонние встречи. Во время дискуссий с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги будет затронута тема углубления торгового сотрудничества и согласован общий подход к безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. На встрече с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром будет обсуждена помощь, которую Лондон оказывает Индии в борьбе с новой волной пандемии.
Напомним
Ранее в G7 призвали Россию прекратить провокации на границах Украины.